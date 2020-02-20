20 Şubat 2020 Perşembe 10:42:41 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:44:07
Dışişleri'nden flaş Libya açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası sistem Libya’da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok
- Dışişleri'nden flaş Libya açıklaması
- Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında FETÖ'den 6 gözaltı
- Savcılığın yazısı ortaya çıktı! Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katılmıştır
- Ruslar, diplomatik çözüm umudunu tamamen bitirdi! Harekat şart oldu
- Türkiye'de 6 ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti!