05 Ocak 2020 Pazar 11:29:01 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 11:34:15
Dışişleri'den sert tepki: Trablus'taki kara harp okuluna yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Libya'da terör saldırısı sonucu 30 öğrencinin katledilmesi ile ilgili 'Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.
Darbeci Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralanmıştı.
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