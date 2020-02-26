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26 Şubat 2020 Çarşamba 13:22:16 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:11:19

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarımıza, koronavirüs görülen bölgelere seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'da koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya'nın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur." ifadesi kullanıldı.

İtalya'da ikamet eden veya İtalya'ya seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının sağlık önlemlerine en üst seviyede riayet etmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerine ilişkin önemin altı çizildi.

Türk vatandaşlarının acil durumlarda Roma Büyükelçiliğine "+39 06 445 941" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 340 176 64 31", Milano Başkonsolosluğuna "+39 02 318 368 00" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 331 678 32 68" ile Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi verildi.

IRAK'A SEYAHAT UYARISI

Öte yandan Bakanlık, Irak'a yönelik yayımladığı seyahat uyarısında da Kovid-19 vakalarının bu ülkede artış eğiliminde olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak'ın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak'a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur." ifadesi yer aldı.

Irak'ta ikamet eden veya Irak'a seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının sağlık önlemlerine en üst seviyede riayet etmelerinin tavsiye edildiği açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerine vurgu yapıldı.

Türk vatandaşlarının acil durumlarda Bağdat Büyükelçiliğine "+964 790 190 94 06" ve Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 771 233 90 23" ile "+964 790 190 94 06", Erbil Başkonsolosluğuna "+964 66 224 6233" ve mesai saatleri dışında ise "+964 750 921 5677" ile Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 750 921 5677", Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

AA

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