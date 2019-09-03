Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kolombiya' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kolombiya'daki barış sürecinin kesilmesi çerçevesinde son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, Türkiye'nin 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, bu anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri katkı sağladığını aktardı.



Türkiye'nin ülkedeki barış sürecine desteğinin süreceğini kaydeden Aksoy, "Bu çerçevede, Kolombiya Hükümeti ile FARC arasındaki anlaşmazlığın 2016´da varılan anlaşma uyarınca çözülmesini temenni ediyoruz. Kolombiya´daki barış sürecine verdiğimiz destek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)