Dışişleri Bakanlığından 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak Yunanistan'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet ettiğini bildirdi.

Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü hakkındaki bir soruya cevabında, bu statünün 1960’lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlalinin, Ege Denizi’nde birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biri olduğunu hatırlattı.

"Bu mesele, Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarındaki yükümlülüklerini ve dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullanan Aksoy, Yunanistan'ın bu meselenin uluslararası yargıya götürülmesinin önünün de Uluslararası Adalet Divanının yargı yetkisine 1993'te bu konuda koyduğu bir rezervle tıkadığını bildirdi.

Türkiye'nin gerek Yunanistan’ın gerek üçüncü ülkelerin silahsızlandırılmış statüyü ihlal eden eylemlerini başlangıcından itibaren düzenli ve sürekli olarak protesto ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu anımsatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin, diğer Ege sorunlarıyla birlikte ele alınmasını ve görüşmeler yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. Bunu yaparken de Uluslararası Adalet Divanı dahil, karşılıklı olarak mutabık kalınacak hiçbir barışçı çözüm yöntemini dışlamadığımızı da söylüyoruz. Nitekim 2002-2016 yılları arasında Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmelerde de izlediğimiz tutum bu yönde olmuş ancak bu görüşmelere Yunanistan’ın arzusu üzerine ara verilmiştir."

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile New York ve Londra’da yaptığı görüşmelerde teklif ettiği üzere, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeler dahil, tüm diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya, hatta Doğu Akdeniz için de yeni bir diyalog kanalı açmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sözcü Aksoy, "Ancak Yunanistan bu önerimize olumlu yanıt vermek, bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla Türkiye’yi AB’ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır. Bu tavır tabiatıyla ciddiyetle ve iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Yunanistan her başı sıkıştığında üçüncü ülkeleri kullanarak sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AA