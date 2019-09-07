Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye'ye seyahat uyarısına büyük tepki
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin belirli bir plan çerçevesinde Türkiye'ye yaptığı maksatlı seyahat uyarısına büyük tepki gösterdi. Bakanlığımızdan yapılan açıklamanın dikkat çeken kısımlarında, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır. ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'mızın, ABD'nin ülkemize yönelik seyahat uyarısına karşı yaptığı açıklama:
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize yönelik olarak yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte, Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan bu yaklaşımlar, Hükümetimizin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacaktır.
Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir.
Sözkonusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir.
Türkiye'nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır.
Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür.
ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek ülkemizin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmeye davet ediyoruz.
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