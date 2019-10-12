Dışişleri Bakanlığından ABD'nin olası yaptırım açıklamalarına tepki: Misliyle karşılık veririz

Dışişleri Bakanlığı, "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadesini kullandı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİR



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Aksoy, harekatla ilgili ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını belirterek, "Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekâtın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Türkiye'nin mücadelesine karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulacağını belirtti.

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI



ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Bakanlığa Türkiye'yi hedef alacak yaptırım yetkisi veren kararnamenin ABD Başkanı Trump tarafından imzalanacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını söylemişti.

Bakan Mnuchin, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar için yetki veren başkanlık kararnamesini imzalayacak" diye konuştu. Trump'ın operasyonla ilgili endişeleri olduğunu ifade eden Mnuchin, "Türkiye'nin finansal kurumlarını yaptırım konusunda uyarıyoruz. Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağız. Yaptırımlar güçlü olacak. Umarım bunları uygulamak zorunda kalmayız" ifadesini kullanmıştı.