  • Bist 100
    118342
  • Dolar
    6,0067
  • Euro
    6,5686
  • Altın
    304,3380
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
İdlib'deki saldırılara ilişkin Ömer Çelik'den sert açıklama: Misliyle karşılık verilecektir İdlib'deki saldırılara ilişkin Ömer Çelik'den sert açıklama: Misliyle karşılık verilecektir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Alçaklara misliyle karşılık verdik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Alçaklara misliyle karşılık verdik
TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib'teki askerlerimize yapılan saldırıya sert tepki TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib'teki askerlerimize yapılan saldırıya sert tepki
CHP'li Yeşim Meltem Şişli istifa etti CHP'li Yeşim Meltem Şişli istifa etti
Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib'teki saldırıya karşı sert açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İdlib'teki saldırıya karşı sert açıklama
İdlib saldırısına Türkiye'den ilk tepki İdlib saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar arasında kritik görüşme Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar arasında kritik görüşme
Bircan Bali korkutmuştu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama Bircan Bali korkutmuştu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e destek: Yanındayım! Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e destek: Yanındayım!
Görgü tanığı anlattı: Kadir'e arkasından gidip, saldırdı Görgü tanığı anlattı: Kadir'e arkasından gidip, saldırdı
Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı Zabıtaya kızdı, tüm simitleri satın aldı
Zabıtanın seyyar satıcıya müdahalesine kızdı, simitleri satın aldı Zabıtanın seyyar satıcıya müdahalesine kızdı, simitleri satın aldı
İdlib'de Esed rejimi saldırdı: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı İdlib'de Esed rejimi saldırdı: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
İstanbul'da yeni toplu ulaşım tarifesi uygulanmaya başlandı İstanbul'da yeni toplu ulaşım tarifesi uygulanmaya başlandı
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
Burhaniye'de itfaiyeciler, mesaiye dua ile başlıyorlar Burhaniye'de itfaiyeciler, mesaiye dua ile başlıyorlar
Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı
İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı
Suriye'de Esed'a operasyon öncesi cemaatle namaz! Suriye'de Esed'a operasyon öncesi cemaatle namaz!
Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 16:27:54 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 17:35:33

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER