10 Şubat 2020 Pazartesi 16:27:54 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 17:35:33
Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türk-Rus heyetinin toplantısı sona erdi
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.
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