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08 Ekim 2019 Salı 00:04:47 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 01:11:03

Türkiye'den peş peşe açıklamalar: Güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıyız

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığın'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. MSB ise "mücadeleye hazırız mesajı" verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye’den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır. Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir. Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat’ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MÜCADELEYE HAZIRDIR

TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır.

TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadesine yer verildi.

MSB: Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

AA -DHA

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