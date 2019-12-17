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17 Aralık 2019 Salı 22:25:19 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:06:59

Dışişleri Bakanlığı: Tehdit dili Türkiye'yi gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400'ler ve F-35'lerle ilgili yaptırımları içeren 738 milyar dolarlık ABD Savunma Bütçesine ilişkin, "Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız." açıklamasında bulundu.

ABD Senatosu, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkımı projesi, S-400'ler ve F-35'lerle ilgili yaptırımları içeren 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Savunma Bütçesine ilişkin, "Türkiye'nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinde ve Senatosunda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ilişkin "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileşmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir." açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinde ve Senatosunda Türkiye'ye de yaptırım kararlarının olduğu 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağının kabul edilmesine ilişkin sert tepki gösterdi.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada Kongre üyelerinin ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermediğine değindi. Bakanlık, Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirlerin alınacağından da kimse şüphe duymaması gerektiğini bildirdi.

BAKANLIK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.

Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞA YOL AÇMAKTAN BAŞKA BİR SONUÇ DOĞURMAYACAKTIR"

Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY’ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

"GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINACAĞINDAN KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN"

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."

ABD SAVUNMA BÜTÇESİNDE ONAYLANDI

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

"2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 8'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Tasarı, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları da diğer savunma harcamaları ve 300 milyon dolar da savunma ile ilgili olmayan alanlar olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE TÜRKİYE DETAYI

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor.

Tasarı, Savunma Bakanlığına, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

GÜNEY KIBRIS'A AMBARGO KALDIRILIYOR

 

Tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörse de Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

 

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını" Kongrenin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

TERÖRİSTLERE YİNE YARDIM EDİYORLAR

Bütçe tasarısında dikkati çeken diğer bir detay ise Suriye'de "taramadan geçmiş gruplara verilen askeri yardımlara" ilişkin tespitler oldu. ABD, her yıl savunma bütçesinde "SDG" ismini kullanan YPG/PKK başta olmak üzere bazı gruplara 500 milyon dolar civarında askeri yardım fonu tahsis ediyordu.

Tasarıda, DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak için 645 milyon dolar askeri destek fonu ayrılırken, Suriye kısmında Savunma Bakanı'nın gerekli gördüğü miktar, yardım tipi ve verilecek grubu Kongreye yazılı bildirmesi gerektiği belirtilerek miktar paylaşılmadı.

Temsilciler Meclisinde 48'e karşı 377 oy ile geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump, dün yaptığı bir açıklama ile bütçe tasarısının istedikleri gibi şekillendiğini ve geçmesi durumunda hemen onay vereceğini ifade etmişti.

AA

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