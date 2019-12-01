  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek
Başkan Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor Başkan Erdoğan: Bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor
Gergin maçta kazanan Pınar Karşıyaka Gergin maçta kazanan Pınar Karşıyaka
"İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü çağrısı yerinde bir çağrıdır" "İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü çağrısı yerinde bir çağrıdır"
Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj Türkiye'den Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj Türkiye'den
Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı Demir yolu sınır kapılarında gümrük işlemleri hızlandırıldı
Şanlıurfa'da emeklinin maaşını çalan kapkaç şüphelisi yakalandı Şanlıurfa'da emeklinin maaşını çalan kapkaç şüphelisi yakalandı
Hong Kong'da binlerce gösterici yine sokaklarda Hong Kong'da binlerce gösterici yine sokaklarda
HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor
Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday
İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırılarında 2 sivil öldü İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırılarında 2 sivil öldü
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü Antalya turizmde yüzde 17 büyüdü
'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak 'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak
ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı
Inter ligde mağlubiyeti unuttu Inter ligde mağlubiyeti unuttu
'Okul müdüründen talimat' iddiasına inceleme başlatıldı! 'Okul müdüründen talimat' iddiasına inceleme başlatıldı!
İsrail’den Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesi İsrail’den Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin önünü açmıştır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin önünü açmıştır
Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor Düzce'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Diyarbakır annelerinden Demir: Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz Diyarbakır annelerinden Demir: Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz
Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 21:08:44 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 21:22:47

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türkiye ve Libya oldubittilere izin vermeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanları konusunda imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile ilgili Yunanistan ve Mısır'ın açıklamaları hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Libya ile imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini kaydeden Aksoy, "Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, esasen tüm tarafların, Doğu Akdeniz'de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkında olduğunun da altını çizdi.

"Anlaşma, oldubittilere izin verilmeyeceğini ortaya koydu"

Türkiye'nin bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırdığını ve halen de görüşmelere hazır olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Ancak, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye'nin anakarasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüz ölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır'a 40 bin kilometrekare alan kaybettirmiştir. Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ