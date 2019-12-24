Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 'Faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlanmalıdır' dedi.
Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün (23 Aralık) sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara’da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır. Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlamalarını bekliyoruz.
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