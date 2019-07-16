16 Temmuz 2019 Salı 17:18:30 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 17:45:14
Dışişleri Bakanlığı: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı.
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