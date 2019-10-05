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05 Ekim 2019 Cumartesi 01:22:25 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 01:31:49

Dışişleri Bakanlığı: Irak Hükümeti'nin gereken adımları atacağına inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı; "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana süren protesto eylemlerinde çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPILDI

Daha fazla can kaybının yaşanmaması için sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz."

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

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