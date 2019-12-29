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29 Aralık 2019 Pazar 11:25:58 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 11:31:26

Dışişleri Bakanlığı: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasının emsal teşkil etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, "Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu

Sözcü Aksoy, İngiltere'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye katılan Dan Newey'in babası Paul Newey hakkında verilen karara ilişkin yönetilen soruya cevap verdi. Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Suriye´deki uzantısı olan PYD/YPG´nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz" dedi."

(DHA)

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