  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7909
  • Euro
    6,4013
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Böylesini görmedim' 'Böylesini görmedim'
'Rakibiniz kadar güçlüsünüz' 'Rakibiniz kadar güçlüsünüz'
Florya yeniden Aslan’ın Florya yeniden Aslan’ın
Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler Kritik randevu! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı
Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü Arnavutluk'taki depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın’a getirildi
Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi 3 ay sonra bulundu! Eşi her şeyi itiraf etti
'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı 'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı
Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti Başkan Erdoğan, Ceren'in ailesine taziyelerini iletti
Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Konyaspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı... Kış aylarında saç bakımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Native Base açıkladı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar
ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Son Dakika: Günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı Son Dakika: Günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı
Bakan Akar'dan NATO zirvesi sonrası F-35 çıkışı Bakan Akar'dan NATO zirvesi sonrası F-35 çıkışı
Teslim olan teröristten Soylu ve Akar'a suikast itirafı! Teslim olan teröristten Soylu ve Akar'a suikast itirafı!
Rize'den 11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi Rize'den 11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi
Sigorta karşılamıyor! Her ay 150 bin TL ödüyor! Sigorta karşılamıyor! Her ay 150 bin TL ödüyor!
Ordu Ceren için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü Ordu Ceren için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü
Can Yaman'ın partneri diziden çekildi! Can Yaman'ın partneri diziden çekildi!
Ordu Ceren Özdemir için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü Ordu Ceren Özdemir için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 20:40:41 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 20:58:03

Türkiye'den 'Fransa'ya gitmeyin' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da bulunan ve Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkedeki olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini bu doğrultuda planlamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa'da dün meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

Bu olumsuzlukların, grev ve gösterilerin sürmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik bakımından ise grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paris'te dün protesto gösterilerini takip etmekte olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik şu uyarılara yer verildi:

"Fransa'da bulunan veya anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Fransa'ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri, protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır."

Açıklamada, Fransa'da yaşayan veya Fransa'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +33 180 146335 ve +90 312 292 29 29 numaralarından ulaşabileceği duyuruldu.

12 BİN GÖZALTI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu dün yaralanmıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 1 yılda Fransa polisinin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ