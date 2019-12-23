Dışişleri Bakanlığı: Cemal Kaşıkçı cinayeti kararı beklentilerimizi karşılamaktan uzaktır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili alınan karar hakkında açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.
Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel iş birlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir.
Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür. Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli iş birliği beklentimizi yineliyoruz."
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