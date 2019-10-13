Dışişleri Bakanlığı: Avrupa ülkeleri PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."
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