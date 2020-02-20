  • Bist 100
    117369
  • Dolar
    6,0947
  • Euro
    6,5826
  • Altın
    316,7140
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya'daki alçak saldırıda 5 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti Almanya'daki alçak saldırıda 5 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşuyor Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşuyor
Evlat nöbetindeki ailelerden birinin daha oğlu döndü Evlat nöbetindeki ailelerden birinin daha oğlu döndü
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı
Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir
Merkel'den Hanau'daki saldırıyla ilgili açıklama: Perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Merkel'den Hanau'daki saldırıyla ilgili açıklama: Perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor
Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı
TBMM Başkanı Şentop: Almanya'da ırkçı eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Almanya'da ırkçı eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz
Kavga var! HDPKK'lı Pervin Buldan Abdullah Gül'e korkak dedi Kavga var! HDPKK'lı Pervin Buldan Abdullah Gül'e korkak dedi
Türk turizminde yeni bir dönem başlıyor Türk turizminde yeni bir dönem başlıyor
Hızla devam ediyor... Şimdi Yunan düşünsün! Hızla devam ediyor... Şimdi Yunan düşünsün!
İstanbul genelinde dev operasyon; 239 gözaltı İstanbul genelinde dev operasyon; 239 gözaltı
İran "rejime güven oylaması" seçimine gidiyor İran "rejime güven oylaması" seçimine gidiyor
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler? KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle
Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili ikinci açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'daki saldırıyla ilgili ikinci açıklama
İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için hapis istemi! Hakim karşısına çıkacak! 9 yıl hapsi isteniyor İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için hapis istemi! Hakim karşısına çıkacak! 9 yıl hapsi isteniyor
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te net mesaj: Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
İstanbul'a yağış uyarısı! İstanbul'a yağış uyarısı!
Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu Kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu
Mersin’de hırsızlık şüphelisi kadından pes dedirten sözler: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım Mersin’de hırsızlık şüphelisi kadından pes dedirten sözler: Geri gelip buranın anasını ağlatacağım
Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi! 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
İzmir’de karısını öldüren adamı, baldızının tuttuğu avukat savunacak! İzmir’de karısını öldüren adamı, baldızının tuttuğu avukat savunacak!
Doğu Akdeniz'de neler oluyor! ABD, tam techizatlı 500 askerini Güney Kıbrıs'a indirdi Doğu Akdeniz'de neler oluyor! ABD, tam techizatlı 500 askerini Güney Kıbrıs'a indirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Şubat 2020 Perşembe 14:25:10 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:18:29

Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde, ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen alçak saldırının, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürü olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. 

Açıklamada, "Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi. 

Bu saldırılara, "münferit saldırı" gözüyle bakmanın mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık, bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir."

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolunun, her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçtiğinin altı çizilen açıklamada, "Artık tüm Avrupa ülkelerinin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, ırkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli iş birliğini göstermekte kararlı olduğu ve bu doğrultudaki samimi çabalarını sürdüreceği belirtildi. 

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER