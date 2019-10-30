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30 Ekim 2019 Çarşamba 00:55:44 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 01:16:40

Dışişleri Bakanlığı: ABD Temsilciler Meclisi’nce kabul edilen kararı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından, Ermeni iddialarına ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen kararı reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Ermeni iddialarına ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen kararı reddediyoruz." açıklaması yapıldı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.

Tasarıya tepki gösteren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, "Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez." açıklamasını yaptı.

(AA)

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