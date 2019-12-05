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05 Aralık 2019 Perşembe 14:01:51 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 14:03:38

Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim başvuru tarihleri! Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı şartları neler?

Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere mütercim unvanlı toplam 30 personel alınacak. Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim alımı için giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşuyor. Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim alımına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..

Dışişleri Bakanlığı mütercim alımı şartları neler? merak ediliyor. Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim alımı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı'nda mütercim olarak görev yapmak isteyenler alıma başvurmak istiyor. Alım için yapılacak sınavın yazılı aşaması, 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim alımı başvuru tarihleri ve şartları ise haberimizde sıralanıyor.

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DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI MÜTERCİM ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav başvuruları, 5 Aralık 2019 Perşembe günü başlayacak ve 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

(a) T.C. kimlik numarası,
(b) KPSS sonuç belgesi,
(c) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,
(d) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
(e) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı).
(f) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından puan eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olan adayların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI MÜTERCİM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

(2) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,

(3) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak.
Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da
değerlendirmeye alınacaktır.

(4) Sınavın yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(5) Sınav sonucunda dillerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer dillerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

(6) Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her dil için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(7) Aday adayları, farklı dillerde gerçekleştirilecek olan sınava yalnızca bir dilden başvurabileceklerdir.

(8) Sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(9) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

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