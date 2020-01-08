08 Ocak 2020 Çarşamba 11:25:17 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:41:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için görüşme yapacak.
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