Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Abyad'daki terör saldırısına ilişkin, "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir."
(AA)
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