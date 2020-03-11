11 Mart 2020 Çarşamba 11:32:27 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:33:19
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'le ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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