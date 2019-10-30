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30 Ekim 2019 Çarşamba 12:00:31 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:59:11

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki: Yok hükmünde bir karar, sebebi Suriye’de oyunu bozmamız

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine çıkan kararlardan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çok sert açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, "Bizim için yok hükmünde karardır, oyunlarını bozduk intikam alıyorlar. Karar tasarı değil bir karar, hiçbir bağlayıcılığı yok, bağlayıcılığı yok diye alınan karara göz yumacak değiliz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD temsilciler meclisinde alınan skandal kararla ilgili çok sert açılamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine art arda tepkiler gelmeye devam ediyor.

OYUNLARINI BOZDUK İNTİKAM ALIYORLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesine ilişkin, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Bakanlığı'na çağrıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." diye konuştu.

Ermeni tasarısı, bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısı. Senatoda da kabul edilmesi halinde ABD Kongresinin sözde "Ermeni soykırımını" tanıdığını gösteren tavsiye niteliğinde bir karar olacak.

Bir yasa tasarısı olan "Türkiye'ye yaptırımlar" tasarısı ise aynı şekilde Senatodan da geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yasalaşacak.

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karar için, 'yok hükmündedir' açıklamasını yaptı.Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar için, "Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi kararları

Bakan Akar, ABD Temsilciler Meclisi kararları ile ilgili de "Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine, kongrenin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI OYLADILAR

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

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