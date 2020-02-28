28 Şubat 2020 Cuma 02:14:45 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 02:15:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Gelen son dakika açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü ifade edildi. Henüz görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Hatay Valisi Rahmi Doğan da acı haberi paylaştı. Vali Doğan, İdlib'de 22 askerimizin şehit olduğu haberini açıkladı.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.
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