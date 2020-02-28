Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.