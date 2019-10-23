23 Ekim 2019 Çarşamba 10:09:35 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:11:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor.
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