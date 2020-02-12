Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiran'da Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ankara'dan bir heyetin Moskova'ya gideceğini söyledi. AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Moskova'ya gidecek heyette Dışişleri ve Milli Savunma Bakanının bulunacağını söyledi
Çavuşoğlu, Tiran’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Münbiç mutabakatı gereği ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ettik ama son zamanlarda rejim garantörleri somut adım atmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları havadan karadan açıkladı. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerin kanını yerde bırakmadık. İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da atılacak adımları Sayın Cumhurbaşkanı'ımız açıkladı.
"Cumhurbaşkanı'mız bugün Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek."
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