Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Avrupa'da yaşayan 3 bin 614 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı. THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 kişi İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk. 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu. Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk.



34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.

20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.



Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şu ana kadar 23 ülkeden malzeme yardımı talebi aldık. Bazı ülkelerin ihtiyacını karşıladık. Şu anda en kötü senaryoya göre Sağlık Bakanlığı işle işbirliği yapıyoruz. En kötü senaryoya göre ihtiyacımızı belirleyip bu zor günlerde onlara destek olmak önemli diye düşünüyoruz ama kendi ihtiyacımızı karşılama önemli diye.