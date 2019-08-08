08 Ağustos 2019 Perşembe 14:22:48 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor
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