Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tezkere konusunda karar CHP'nindir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Genel bir değerlendirmede bulunduk, karar CHP'nindir' dedi.

Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Deniz alanının sınırlandırılması konusunda bazı bilgiler arz ettik. Libya konusunda genel bir değerlendirmede bulunduk. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının sorularını yanıtladık. Tezkere konusunda karar CHP'nindir. Tehditler karşısında niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu anlattık" dedi.

MHP'ye ziyaret gerçekleşmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "MHP'ye gitmiyoruz, Sayın Bahçeli mektup gönderdiler, 'Biz destekliyoruz gelerek vakit kaybına gerek yok' demişler" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşmesi bekleniyor

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