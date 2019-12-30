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30 Aralık 2019 Pazartesi 12:58:41 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 13:10:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tezkere konusunda karar CHP'nindir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "Libya konusunda genel bir değerlendirmede bulunduk. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının sorularını yanıtladık. Tezkere konusunda karar CHP'nindir" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Genel bir değerlendirmede bulunduk, karar CHP'nindir' dedi.

Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı. 

Çavuşoğlu, "Kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Deniz alanının sınırlandırılması konusunda bazı bilgiler arz ettik. Libya konusunda genel bir değerlendirmede bulunduk. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının sorularını yanıtladık. Tezkere konusunda karar CHP'nindir. Tehditler karşısında niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu anlattık" dedi. 

MHP'ye ziyaret gerçekleşmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "MHP'ye gitmiyoruz, Sayın Bahçeli mektup gönderdiler, 'Biz destekliyoruz gelerek vakit kaybına gerek yok' demişler" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşmesi bekleniyor

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