07 Ekim 2019 Pazartesi 09:47:53 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:22:31
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika mesajı: Bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.
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