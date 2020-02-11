11 Şubat 2020 Salı 14:33:54 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 14:45:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ve İran'a uyarı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" uyarısında bulundu.
İdlib'teki son gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve İran'a uyarısı dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...
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