10 Ocak 2020 Cuma 00:16:52 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 00:17:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yöneticilerine, Türkiye'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü.
Türkiye'nin, zor günlerinde Irak halkının yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, Iraklılara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, bugün başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret öncesi de Neçirvan ve Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak, bilgi vermişti.
AA
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine 'Irak'ın yanındayız' mesajı
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