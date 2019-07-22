Türkiye'den AB'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı: Karşı adımlar atarız

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Projenin diğer ortakları ABD'nin F-35 kararına karşı. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor. Yaptırımlar konusunda ABD'de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebilir. Trump Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Trump Türkiye'ye önem veriyor. İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana. S-400 sistemi Patriot'tan daha iyi ve ileri bir sistem. S-400 hava savunma sistemi 2020'den önce aktif hale gelecek.

RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT

F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır.

OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR

ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız.

TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILACAĞI SÖYLENTİLERİ

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılabilmesi mümkün değildir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Yunanistan'la ilişkilerin normalleşmesini isteriz.