Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilerek, karantinaya alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

Millet olarak sağlık çalışanlarının yanındayız. Sizin aracılığınızla da onlara teşekür ediyorum.

Uçuş yasağı koyduğumuz bazı ülkelerdeki öğrencilerimiz de oradaki misyonlarımıza başvururak, başkonsolosluklarımıza başvururak tahliye talebinde bulundular.

Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getiriceğiz.

Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler.