Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: KKTC'ye gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz. Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

LİBYA'YA İMZALANAN ANLAŞMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'yla imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk." diyen Çavuşoğlu, "Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil." şeklinde konuşarak, şunları kaydetti:

"Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."

AA FOTO MUHABİRİ YALÇIN'IN YARALANMASI

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ameliyattan sonra şu anda dinleniyor, sonucunda da inşallah iyi bir şekilde netice alırız." dedi.

AA