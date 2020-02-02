02 Şubat 2020 Pazar 19:03:36 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 19:05:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vadim Pristayko ve Cevat Zarif ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.
(AA)
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