  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü! Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü!
Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile ticaret hacmini arttırma hedefi Endonezya Büyükelçisinden Türkiye ile ticaret hacmini arttırma hedefi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek
Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı
FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı
Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi evsiz bıraktı Bangladeş'teki yangın 50 bin kişiyi evsiz bıraktı
AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı
Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları
Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı
Maganda kurşunu ile yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor Maganda kurşunu ile yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması
Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor Hindistan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafifletiyor
Hong Kong'da protestolar devam ediyor Hong Kong'da protestolar devam ediyor
Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i itibar istiyor Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i itibar istiyor
Sadi Çilingir yoğun bakımda Sadi Çilingir yoğun bakımda
Zaharova’dan Bolton’ın hırsızlık suçlamalarına yanıt: Boş bir vaktimde ABD’nin kimlerden, neler çaldığını sayacağım Zaharova’dan Bolton’ın hırsızlık suçlamalarına yanıt: Boş bir vaktimde ABD’nin kimlerden, neler çaldığını sayacağım
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı
Kuru incirde verim ve kalite yüz güldürdü Kuru incirde verim ve kalite yüz güldürdü
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor
Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti
İlk hac kafilesi yurda döndü İlk hac kafilesi yurda döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:50:05 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:51:29

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin kardeş Sudan'a desteği artarak devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, kardeş Sudan ve Sudan halkına desteği artarak devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için bulunduğu Sudan'ın başkenti Hartum'da basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu törene katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri Sudan'ın ve Sudan halkının barış ve huzurundan yana olduğunu vurguladı.

Sudan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed'a ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İç işlerine karışmadan bu süreçte bir an önce bir uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir geçiş yönetimi olacak. 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah barış ve huzur kalıcı olur. Kardeş Sudan'ın istikrarı bizim için de tüm Afrika için de önemli ama özellikle son derece olumsuz gelişmelerin de yaşandığı Afrika'nın batısı ve Orta Doğu bakımından da önemli. Bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında Türkiye'nin, kardeş Sudan ve Sudan halkına desteği artarak devam edecektir."

İKİLİ VE BÖLGESEL DİPLOMASİ

Çavuşoğlu, Sudan ziyaretinde ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığını belirterek, "Özellikle buraya yaptığımız yardımlar, TİKA'nın faaliyetleri, aynı şekilde TİGEM olsun, MTA olsun değişik sektörlerde yaptığımız yardımlar, eğitimle ilgili konular, terörle mücadelede iş birliğimiz gibi ikili konuları, Libya gibi bölgesel konuları da değerlendirdik." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenen Finlandiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Kıbrıs konusu gibi gündem maddelerini de ele aldıklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında görüştüğü Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, Debi ile de ikili ve bölgesel konuları görüştüklerini ifade etti.

(AA)

Sel felaketinden sonra "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu sosyal medyayı salladı
Zümrüt'ü eski eşi dövdü, kayınpederi tüfekle öldürdü!
FETÖ/PDY adına üst düzey çalışmalarda bulunan terörist yakaladı
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li vekillerden Latin Amerika'da sözde soykırım suçlamaları
Sivasspor-Beşiktaş İLK 11'LER
Ebru Şallı bonkör çıktı! Nişanlısı Uğur Akkuş’a 111 bin TL'lik bir hediye aldı
Zaharova'dan Bolton'un hırsızlık suçlamasına yanıt: ABD'nin neler çaldığını sayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında
Galatasaray altyapısından Bayern'e
Türkiye'de bir ilk ve tek! Çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
6 yaşındaki oğlunu "Cennete gitsin" deyip gölete attı
Galatasaray'da korkutan FFP engeli
Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı
ABD'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması
Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği
Adnan Oktar bakın kimi dolandırmış!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ