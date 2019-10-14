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14 Ekim 2019 Pazartesi 22:10:24 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:19:23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye büyük bir oyunu bozdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama bizden rahatızlar, çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerin Suriye'yi bölüp terör devleti kurmak ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istediklerini belirterek, "Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama bizden rahatızlar çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Küresel Gazeteciler Konseyince düzenlenen yemeğe katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada dünyada yaşanan hızlı değişimlerden kaynaklanan dezenformasyon sorununa dikkati çeken Çavuşoğlu, insanlığa büyük fırsatlar sunan dijital değişimin bazen sorunlara da neden olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu dönemde halkın objektif şekilde bilgilendirilmesi bakımından medyaya çok önemli görev düştüğünü ve haklı davaların anlatılması için Türk dünyası medyasının güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bugün İslam düşmanlığı gerçekten Türk düşmanlığı ile birleşmiş. Bunu dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama özellikle Avrupa'nın göbeğinde görüyoruz ve bununla mücadele etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan da bahseden Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Hepimize, en çok da Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele bile dezenformasyonun nasıl yapıldığını bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Türkiye'de, Suriye'de ve Irak'ta Kürt kardeşlerimizin büyük ekseriyeti terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, huzur ve barış istemektedirler. PKK ile Kürtleri bir tutmamamız lazım. En çok ses çıkaran ülkelere baktığımızda burada Suriye'yi bölüp terör devleti kurmak, İran'ın önünü kesmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istediklerini görüyoruz. Bunu çok açık ve net söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz. Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bugün vermeseydik yarın bu mücadeleyi vermekte çok daha zorlanırdık, belki de veremezdik. Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için hayati derecede önemlidir."

Çavuşoğlu, terörle mücadele ederken insani konularda çok hassas davrandıklarını, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında Türk askerinin insani hassasiyetini tüm dünyanın gördüğünü bildirdi.

AA

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