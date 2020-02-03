03 Şubat 2020 Pazartesi 18:55:33 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:56:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.
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