23 Aralık 2019 Pazartesi 18:06:24 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:22:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede İdlib ve Libya konuları ele alındı.
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