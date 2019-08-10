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10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:57:51 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:59:56

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren aracılığıyla Türk gemicilerle telefonda görüştü.

Görüşmede gemicilere, "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, "İnşallah Rabb'im bir daha böyle bir şeyi başımıza getirmez. Süreci bizzat yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakından takip etti." dedi.

Çavuşoğlu, daha önce Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının da kurtarıldığını hatırlatarak, "Sizler de kurtuldunuz ve inşallah ailelerinize kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun. Hayırlı yolculuklar, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterle başkent Abuja'ya ulaştırılan 10 Türk gemici, bugün Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Gemiciler Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar'ın yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

(AA)

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