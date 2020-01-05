05 Ocak 2020 Pazar 20:33:16 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 20:36:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakanın, görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ele aldığı aktarıldı.
(AA)
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