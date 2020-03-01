01 Mart 2020 Pazar 16:12:40 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 16:14:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. İki ismin, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ele alınacak konuları değerlendirdiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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