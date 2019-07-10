Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB’nin bize yönelik attığı adım ters teper

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz." diyerek, "AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ile askeri işbirliği toplantısı sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarıyla ilgili "Garantör ülke olarak hakkımızı savunacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "DAEŞ ile mücadelede ortak komite kuracağız. Erdoğan yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'taki sondaj tartışmalarına değinen Çavuşoğlu, "AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor." diye konuştu. S-400'lerin ne zaman geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır. S-400'lerin nereye konuşlanacağı askerlerin işi" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ortak bir komite kurma kararı aldık"

-Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

Sondaj tartışmaları

-Türkiye sondaj çalışması egemenlik hakkıdır. Uluslararası hukuka göre hareket ediliyor. Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duyulmalıdır. Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.

"AB Rum yanlısı bir tutum izliyor"

-2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur.

Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor.

S-400'ler konusu

-S-400'lerin ne zaman geleceği nereye konuşlanacağı konuşuluyor. S-400 bitmiş bir anlaşmadır. S-400'lerin nereye konuşlanacağı askerlerin işi. Biz Dışişleri olarak gerekli vize işlemlerini atıp gerekli izinleri alıyoruz.