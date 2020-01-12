12 Ocak 2020 Pazar 12:35:56 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 12:40:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Telefonya görüştü. İkili Libya konusunu ele aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile telefonda Libya'yı görüştü.
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