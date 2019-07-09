09 Temmuz 2019 Salı 18:43:02 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 18:44:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
(AA)
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