03 Şubat 2020 Pazartesi 00:19:33 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 00:21:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.
İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla bir araya geldi.
(AA)
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