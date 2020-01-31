Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bulgaristan'ın AB'de Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Bulgaristan'dan gelen taziye ve dayanışma mesajları için teşekkürlerini iletti.

"Bulgaristan bizim için sadece komşu değil, müttefik ve dost bir ülke." diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin birçok alandaki iş birliğinin örnek alınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar bulunduğunu, birlikte çalışarak bunların üstesinden geldiklerini belirterek, buna örnek olarak kaçak göçle mücadelede elde edilen başarıyı gösterdi.

İkili ticaretin arttığını ifade eden Çavuşoğlu, ticaretin dengeli olmasının sevindirici olduğunu, 10 milyar dolar hedefine ulaşabileceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk firmaların Bulgaristan'daki yatırımlarını artırmasından memnun olduklarının altını çizerek, artışın Bulgaristan'a duyulan güven ve Bulgar yönetiminin verdiği destek sayesinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk firmalarıyla görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Yatırımların artması için teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Turizmin önemine değinen Çavuşoğlu, vize kolaylıkları sağlanmasıyla çok daha fazla Türk vatandaşının Bulgaristan'a gideceğini düşündüğünü aktardı.

"Bulgaristan'ın AB'de Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz"



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB içinde Bulgaristan'ın oynadığı pozitif rolün farkındayız. Bulgaristan'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundan da memnuniyet duyuyoruz. 2018 yılında Bulgaristan'ın üstlendiği AB dönem başkanlığı bize göre en aktif dönem başkanlığıydı. En azından 18 yıldır benim hatırladığım dönem başkanlıkları arasında söyleyebilirim ki gerçekten Bulgaristan'ın objektif, yapıcı, dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi, Sayın Başbakan'ın da açık sözlü olması sebebiyle biz Bulgaristan'ın bu rolünü destekliyoruz."

Çavuşoğlu, iki ülkenin enerji iş birliğini de devam ettireceğine vurgu yaparak, "Enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk. İş birliğimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

'Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, kalkınması bizim için önemli'



Avrupa Birliği (AB) liderlerine genişleme politikalarını gözden geçirmelerini tavsiye eden bir mektup yollamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Bugün üyesi olmasak da Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, kalkınması bizim için önemli." dedi.

Çavuşoğlu, AB'nin küresel aktör olmak istediğine işaret ederek, kendi içinde tartışmaları olduğunu, şu ana kadarki politikalarında eksiklikler barındırdığını söyledi.

AB'nin mevcut politikalarını gözden geçirip bir yenilenme sürecine gitme arzusunda olduğunu da belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum, başta aday ülkeler olmak üzere bazı ülkeleri memnun ediyor, bazılarını ise memnun etmiyor. Ama kimin ne kadar memnun olduğu değil, bu politikaların başarılı olup olmadığı önemlidir. Özellikle genişleme politikası konusunda bocalayan, karar veremeyen, Fransa'nın da yeni teklifleriyle daha karmaşık hale gelen AB'nin bu genişleme politikasının, gerçek anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. İş birliğimizi ve bölgesel konulardaki görüşmelerimizi içeren bir mektup gönderdim."

Irkçı Yunan milletvekilinin AP'de Türk bayrağını yırtması



Çavuşoğlu, AP Genel Kurulunda Türk bayrağının yırtılması eylemine ilişkin, "Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza tavrı elbette kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AP'nin söz konusu ırkçı milletvekiline yaptırım öngören bir süreç başlattığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Yunan yetkililerin söz konusu ırkçı milletvekili hakkında yaptığı "neo-Nazi" tanımına katıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi ülkeden olursa olsun, ırkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla, eğer biz sorumlu kişiler olarak mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır ancak unutmayalım ki aynı ırkçılar, Yahudi düşmanıdır. Diğer etnik kökenlerden olanlardan da nefret ediyorlar. Bunu tersine çeviremezsek bu Avrupa'nın geleceği için felaket olur."

Avrupa'da ırkçı partilerin Avrupa kurumlarını da kökten sarsmaya başladığını belirten Çavuşoğlu, AP gibi kurumların bile bu kişilerin baskısı altında ortak değerleri savunamaz hale geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, dünkü çirkin olayın bir dönüm noktası olabileceği değerlendirmesini yaparak, konunun takipçisi olarak gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Vuhan'dan vatandaşların tahliyesi



Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliye sürecine ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vuhan kentinde 34 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığıyla yakın iş birliğiyle, Milli Savunma Bakanlığımızın da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürdük, uçak tedariği dahil gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık. Bizzat benim de konuştuğum Türk vatandaşları oldu. Biz hazırlıklarımızı yaptık, Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu. Sonunda uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı oradan getireceğiz."

Çavuşoğlu, 34 Türk vatandaşıyla, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 de Arnavutluk'tan olmak üzere toplam 49 kişinin bu uçakla Vuhan'dan alınıp Türkiye'ye getirileceğini kaydetti.

Türkiye'ye geldikten sonra karantina dahil gerekli sağlık tedbirlerinin alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, uçağın en kısa sürede bu görevi tamamlayacağını söyledi.

Zaharieva: Ülkelerimiz arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşanıyor

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, iki ülke arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği yaşandığını belirterek, "Bu dostluk ve ortaklığın kapsam olarak gittikçe genişlemesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimiz iyi komşuluk, karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Türkiye, NATO’da müttefikimiz, komşumuz, en önemli ekonomi ortaklarımızdan biridir." dedi.

Türkiye’nin yasa dışı göç ve terörle mücadele alanlarında da çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Zaharieva, bugünkü ikili görüşmelerde bu ortaklık ve iş birliğine ilave hedefler konulduğunu anlattı.

Ekonomi, enerji ve turizmde iş birliği



Mevcut gümrük kapılarının genişletilmesi için ikili iş birliğinin sürdürüleceğine işaret eden Zaharieva, "Sınırda trafik potansiyelini artırmak ekonomik iş birliğimizi artırmak demektir." diye konuştu.

Enerji alanında iki ülkenin önemli ortak olduğunu ifade eden Zaharieva, "Balkan Akımı olarak adlandırdığımız TürkAkım’ın ikinci borusunun inşaatıyla iş birliğimiz daha da artacak. Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Türkiye aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi açısından önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Zaharieva, iki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilere de değinerek, "Geçen yıl hem Türkiye’den Bulgaristan'a gelen, hem de Bulgaristan’dan Türkiye’ye giden turistlerin sayısında belirgin bir artış görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika



Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumu da gözden geçirdiklerini dile getiren Zaharieva, "Bakan Çavuşoğlu ile bu bunalımların tek çözüm yolunun masa başında mümkün olabileceğinde mutabık kaldık. Hem Suriye’de hem de Libya’da siyasi diyalog ve süreçlerin başlatılması şarttır." ifadelerini kullandı.

Zaharieva, Elazığ depreminde hayatını kaybeden ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduğunu, Türkiye ile bu konuda dayanışma içinde bulunduklarını vurgulayarak Bulgaristan’ın ihtiyaç durumunda, iyi, dost ve komşu ülke olarak yardıma hazır olduğunu aktardı.

Olabilecek en yakın zamanda hükümetler arasında karma oturum düzenlenmesi konusunda Çavuşoğlu ile mutabık kaldıklarını ifade eden Zaharieva, bu konuda yetkililerin gerekli koordinasyon ve hazırlığı yapacağını söyledi.

Türk bayrağının yırtılmasına Bakan Zaharieva’dan tepki



Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağının yırtılması olayına Bakan Çavuşoğlu’nun gösterdiği tepkiye katılan Ekaterina Zaharieva, "Ulusal sembollerin kötülenmesi ve aşağılanması kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Dün Sofya’da Auschwitz Toplama Kampı mahkumlarının kurtarılmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, yükselen aşırı milliyetçi hareketleri eleştirdiklerini hatırlatan Zaharieva, "Farklı dinlere, farklı uyruklara karşı kin, nefret ve ayrımcılık hareketlerini eleştirdik. Bu konuda siyasetçilerin kuru beyanları artık kesinlikle yeterli değil. Irkçılık ve nefrete karşı güç birliği yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Başbakan Borisov ile görüştü



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'a düzenlediği ziyarette Başbakan Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmeden sonra Bulgaristan Başbakanlığı Basın Merkezi açıklama yayımladı. Açıklamada, her iki tarafın ikili ilişkilerdeki yoğun diyalogdan dolayı karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borisov, "Davos’ta Sayın Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmeden sonra kendisi ile burada buluşuyor olmamız, ayrıca İstanbul'da TürkAkım projesinin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz, ülkelerimiz arasındaki olumlu ilişki atmosferini pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile sağlam ve istikrarlı ikili ilişkilerin dış siyasetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan için komşu ve NATO müttefiki olmanın yanı sıra AB çerçevesinde, düzensiz göçte, terörle mücadelede, enerji kaynakların temini, enerji güvenliği altyapısı, ticaret ve tarım alanında önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin AB ile göç alanında varılan mutabakatın uygulamasında gösterdiği gayretlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Borisov, "Bu alandaki mükemmel iş birliğimizin en belirgin kanıtı olarak Bulgaristan’ın sınırındaki göç baskısının sıfıra inmesini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Borisov, çok sayıda Suriyeliyi barındırmasının Türkiye’ye büyük yük getirdiğini, Türkiye’nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

İki ülkenin doğal gaz aktarım sistemlerinin bağlanmasının önemine değinen Borisov, bunun doğal gaz temin kaynaklarının çeşitlendirilmesine fayda sağlayacağını aktardı.

Çavuşoğlu da Borisov ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’la verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ekonomik ve ticari alanda iş birliğimizi daha da ilerletecek adımları ele aldık. Bulgaristan’la birlikte yapacağımız çok iş var." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü



Çavuşoğlu, Sofya'daki temasları kapsamında ayrıca Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayençeva ile görüştü.

Çavuşoğlu, Karayençeva ile görüşmesiyle ilgili, "Meclislerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldık. Türkiye-Bulgaristan-Romanya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın ikincisini önümüzdeki aylarda ülkemizde düzenlemek istiyoruz." mesajını paylaştı.

(AA)